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  • 11.06.2019 09:16
  • Son Güncelleme: 18.06.2019 16:12

Milyonlarca ve Bağkur emeklisi intibak için araştırma yapıyor

Emekli meclise gelmesi gündemde olan intibak yasasını bekliyor. 2000 yılından sonra emekli olanların gözü mecliste. Eğer intibak yasası gelirse her emeklinin maaşı farklı olacak. Daha önce çıkan yasayla birlikte 2 milyon lardan yararlanmış ve en fazla 355 liraya kadar intibak yasası sayesinde almıştı.

Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra gözlerini intibak yasası ve zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.

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