Milyonlarca SGK SSK ve Bağkur emeklisi ramazan bayramı ikramiyelerini aldıktan sonra gözlerini intibak yasası ve zammına çevirmiş durumda. Eğer bu yasa çıkarsa emekli maaşlarında zam olacak. İntibak bekleyen emekliler, aynı prim kazancı ve prim gün sayılarıyla 2000 yılından önce emekli olanların kendilerinden daha fazla emekli maaşı aldığını belirterek, intibak ile maaş farklılığının son bulmasını istediklerini söylüyorlar. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor.