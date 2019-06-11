Altın fiyatları dün iki ayın en büyük günlük düşüşünü kaydettikten sonra bugün ABD'nin Çin'e yönelik yeni ticaret tehditlerinin ABD-Meksika anlaşmasının yarattığı iyimserliği gölgelemesiyle yatay seyrediyor. Spot altının ons fiyatı yüzde 0.1 artışla 1,328.78 dolara yükseldi. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 11 Haziran canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

11 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları şu şekilde:

GRAM ALTIN FİYATI (11 HAZİRAN)

11 Haziran Salı günü gram altın 246,55 liradan alınırken, 246,61 liradan satılıyor.