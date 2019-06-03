Memur maaşı enflasyon zammı araştırılıyor. Memur emekli maaşı temmuz zammı ne zaman yapılacak? Emekli ve memurlara her sene iki defa zam yapılıyor. Bu zamlardan birincisi ocak ayında, ikincisi ise temmuz ayında gerçekleştiriliyor. Zam oranı da enflasyon rakamlarına göre belli oluyor. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Mayıs ayı enflasyon oranı da 3 Haziran itibari ile açıklandı. Şu ana kadar 4 aylık enflasyon belli oldu. Ocak-Nisan enflasyonu yüzde 4 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 4. Peki memur SSK, Bağ-kur enflasyon zam oranı ne kadar? Memur emekli son dakika Temmuz zammı kaç para olacak?