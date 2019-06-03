Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 04.06.2019 09:42
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:42

5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı? SSK Bağkur emekli maaşları ne an yatar?

SSK Bağkur emekli maaşları ne an yatar? 5,7,9,1,3,8 olanlar. Emekli maaşı ödeme tarihleri ile ilgili resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. Emekli maaşları ne zaman ödenecek? Emekliler belirli tarihlerde maaşlarını alıyorlar. Bu tarihler tahsis numarasına göre belirleniyor. Maaş ödeme tarihleri ile resmi tatilin denk gelmesi akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu. Konu ile ilgili geçtiğimiz günlerde resmi açıklama yapıldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ikramiye ödemelerine ve maaş ödeme tarihlerine ilişkin yazılı bir açıklamada bulundu. emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da ödenecek. Detaylar haberimizde sizlerle.

2019 Mayıs ayı Bağ-Kur SGK emekli maaşları hangi gün yatar? Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar. Milyonlarca emekli maaş yatma günlerini hangi gün maaş alacaklarını oldukça merak ediyor. Emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanların ne zaman ödeme alacağını haberimizde belirttik. Emekli Sandığı emeklilerinin maaşları 1,2 ve 3 Haziran'da yatacak. Emekli Sandığı emeklilerinin aylıklarının her ayın 1'i ila 5'i arasında ödendiğini hatırlatan Bakan Selçuk, 4 ve 5 Haziran'a denk gelen aylık ödemelerinin 3 Haziran Pazartesi günü yapılacağını söyledi. 2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar ne zaman yatacak?

Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.​

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi Haberleri2019 Haziran emekli maaşı ödemesi tahsis numarası 5,7,9,1,3,8 olanlar yattı mı? SSK Bağkur emekli maaşları ne zaman yatar?
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri