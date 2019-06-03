Gayrimenkul kiralamalarında ev sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmesinin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapılıyor. Kira bedeline yapılacak olan zam oranı ve koşulları Borçlar Kanunu kapsamında yer alıyor. Haziran ayında kiracılara zam Tüketici Fiyat Endeksi oranlarına göre yapılacak. TÜFE'ye göre kira artışı uygulaması, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığınca hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) kapsamında açıklanıyor. Haziran ayı kira artış hesabı ve oranları hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte kira artışı hakkında tüm merak edilenler... Peki TUİK TEFE TÜFE kira artışı enflasyon oranı hesaplama nasıl yapılır? 2019 Haziran ayı kira artış zam oranı kaç para?