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  • 04.06.2019 09:33
  • Son Güncelleme: 04.06.2019 09:33

2019 SGK SSK Bağkur oranı! ne kadar?

Emekli maaşı ikramiyesi ne kadar? 2019 SGK SSK Bağkur promosyon oranı! ların promosyon yarısı kızıştı. 450 liraya varan promosyon kampanyalarla 700 liraya kadar çıkarken; emekliyi bankaya kazandıranlara da 100-125 lira veriliyor. Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. Kampanyalara göre, promosyon tutarı 700 liraya kadar çıkarken, bankaya emekli müşteri kazandıranlara da getirdikleri her emekli için 100-125 liraya varan ödeme yapılıyor.

Bankalar emekliler için kampanya yarışını sürdürüyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira promosyon alabilirken; bazı bankalar buna ilave fırsatlar sunuyor, bazıları da tutarı artırıyor. 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar bu tutarı 600 liranın üzerine kadar çıkarmış durumda. İşte 2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı ek ödeme promosyon zam oranı.

Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı.

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