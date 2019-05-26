27 Mayıs! Milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor.
27 Mayıs! Milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor.
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