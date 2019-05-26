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  • 27.05.2019 09:18
  • Son Güncelleme: 02.06.2019 09:28

Mahkum affı ve Meclis'e geldi mi?

TBMM'nin gündeminde şu sıralar birçok konu yer alıyor. Af yasasından 3600 ye, yeni askerlik sisteminden kıdem tazminata birçok konunun Meclis'te görüşülüp görüşülmeyeceği merak ediliyor.

27 Mayıs! Milyonların gözü genel af, ceza indirimi, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge ve EYT erken emeklilik yasası üzerinde. Bu bağlamda Meclis'i yoğun günler bekliyor.

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