Yargıtay'dan kredi masraflarına ilişkin zaman aşımı süresi kararı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da yaşayan tüketicinin, bir bankadan 26 Mayıs 2005'te kullandığı kredi nedeniyle alınan 400 liralık masrafın iadesi için Ankara 17. İcra Müdürlüğüne yaptığı başvuru üzerine 11 Ağustos 2014'te icra takibi başlatıldı. Konut sahibi olmak için bankalardan konut kredisi kullanan tüketiciler, kendisinden kesilen bazı masrafların iadesini talep edebiliyor. Peki banka kredi dosya masrafı geri alma şartları nelerdir? Banka kredisi kullanırken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir tüm detaylar haberimizde