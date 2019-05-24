Emekli ikramiye son dakika ödeme tarihi, kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı. 12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor.

EMEKLİ MAAŞI İKRAMİYE ÖDEME TARİHİ



Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Gözler tam tarih için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrilmiş durumda. SGK, bu hafta, ödemelerin hesaplara yatırılacağı günü duyuracak.

Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak. İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık ya da ölüm aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek. Bu yılın ilk ikramiyesini bu ay sonunda alacak olan milyonlar, ikinci ödemeyi de Ağustos'ta hesabında görecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.

KİME, NE KADAR ÖDENECEK?

Ramazan ve Kurban bayramları öncesi biner lira ödeniyor. Emekliler biner lirayı alıyor. Dul ve yetimler ölüm aylığı oranında, 2 aylık birden alanlar ölüm aylığı oranı yüksek olan dosya üzerinden, sürekli iş göremezlik ödeneği alanlar iş göremezlik oranıyla hesaplanacak tutarda ikramiye alıyor.

NASIL ÖDENECEK?

Maaş hesaplarına yatırılacak. İkramiyelerden haciz ya da kesinti yapılamayacak.