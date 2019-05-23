Pirimi az olan çalışana emeklilik imkanı Herkes emekli olmak istiyor. Emeklilik için sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısının yeterli olması gerekiyor. Ancak çalışma hayatında yeterli sayıda primi olmayan vatandaşlar için bazı imkanlar var.

9 Eylül 1999 ve öncesi sigortalı (4A-SSK) olan çalışanlar için 10 yıllık primle emeklilik imkanı var. Burada 10 yıllık prim (3600 gün) ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik imkanı sunuyor HABERİN DEVAMI

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