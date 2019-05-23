SGK SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek 2019? Haziran ayının başında Ramazan Bayramı kutlanacak. Bayrama kısa bir süre kala gündemde bayram ikramiyesinin ne zaman alınacağı ise merak konusu oldu.

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlıyor. Memur maaş ödemeleriyle çakışma olmayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyeleri ödenecek. Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken, bin liralık tutarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı'nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.

BİN TL HAFTAYA HESAPTA



Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle Ramazan Bayramı ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında yatırılması bekleniyor. Gözler tam tarih için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) çevrilmiş durumda. SGK, bu hafta, ödemelerin hesaplara yatırılacağı günü duyuracak.

Emeklilere biner lira ödeme yapılırken, ölüm aylığı alanlara ise hisseleri oranında hesaplanan tutar verilecek. Yani eşin hisse oranı yüzde 50, çocuğun yüzde 25 ise eş 500, çocuk 250 lira ikramiye alacak. İkramiyenin yatırılacağı tarihe kadar yaşlılık ya da ölüm aylığı bağlananlar da ödemeden yararlanabilecek. Bu yılın ilk ikramiyesini bu ay sonunda alacak olan milyonlar, ikinci ödemeyi de Ağustos'ta hesabında görecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. İkramiyenin de bu tarihten önce 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara veriliyor. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödeniyor.