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  • 24.05.2019 09:30
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:30

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den çiftçilere 367 milyon liralık müjde

Tarım ve Orman Bakanı dün yaptığı yazılı açıklamada Şubat ve Mart ayı için yapılacak nin bugün tek seferde ödeneceğini duyurdu. Destek kapsamında 254 bin 874 yetiştiriciye toplam 367 milyon liralık destek verilecek.

Bakanlıktan çiftçilere 367 milyon liralık müjde

Tarım ve Orman Bakanı , yazılı açıklamasında, "2019 Yılı Şubat ve Mart Ayı Çiğ Süt Destek Ödemeleri"ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu yılın şubat ve mart ayı çiğ süt desteklemelerinin bugün saat 18.00'den sonra tek seferde ödeneceğini kaydeden Pakdemirli, "Çiğ süt desteklemeleri çerçevesinde 254 bin 874 yetiştiriciye, 1 milyon 550 bin ton çiğ süt için 367 milyon lira destek verilecek" ifadesini kullandı.

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