Emekli ikramiye son dakika ödeme tarihi, kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı. 12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor. Gözler SGK'nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken, bin liralık tutarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı'nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.