Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 24.05.2019 09:35
  • Son Güncelleme: 24.05.2019 09:41

ödeme tarihi, kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? Bağkur emekli maaşı ikramiye oranı

Bu yıl bin lira 'nda, bin lira ise 'nda ikramiye alacak emeklilerin paraları 'ta hesaplarda olacak. İşte emekli bayram ikramiyesi ile ilgili merak edilen tüm detaylar... Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Peki Ramazan Bayramı ikramiyesi ne an verilecek 2019? Merak edilen detaylar haberimizde... Devlet tarafından milyonlarca emekliye ödenecek olan 1000 liralık leri ne zaman ödenecek sorusu gündemde. 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor.

Emekli ikramiye son dakika ödeme tarihi, kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı. 12.5 milyon kişi bu yılın ilk bayram ikramiyesine haftaya kavuşuyor. Gözler SGK'nın açıklayacağı tarihte. Emekliler biner lira, dul ve yetimler hisseleri oranında ikramiye alacak. Emeklilerin heyecanla beklediği ikramiye tarihi geldi, çattı. Emekliler, bu yılın ilk ödemesi için gün saymaya başladı. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran'da kutlanıyor. 3 Haziran, arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bayram ikramiyesi geçen yıl çıkarılan yasayla sabit olarak belirlenirken, bin liralık tutarda bir değişiklik söz konusu olmayacak. SGK geçen yıl Kurban Bayramı'nda 11 milyon 767 bin kişiye bayram ikramiyesi ödemişti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriEmekli ikramiye son dakika ödeme tarihi, kimler ne kadar emekli ikramiyesi alacak? SGK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri