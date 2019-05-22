On binler bu sorunun yanıtını arıyor. Son dakika taşeron işçi haberlerini detaylandırdık. Bu bağlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi.