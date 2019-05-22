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  • 23.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 29.05.2019 11:39

Kadroya geçen maaşlarına yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor

Taşeron yakından takip ediliyor. Kadroya geçen maaşlarına yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşeron işçilerin altında kalan ücretlerinin düzeltilmesi için kamu kurumlarına yazı gönderdi.

On binler bu sorunun yanıtını arıyor. Son dakika taşeron işçi haberlerini detaylandırdık. Bu bağlamda geçen yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın startını verdiği, aileleriyle birlikte milyonları ilgilendiren taşeron işçilerin kadroya geçiş çalışmaları tamamlanırken, hem gelirleri arttı hem de özlük hakları iyileştirildi.

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