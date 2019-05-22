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  • 23.05.2019 09:01
  • Son Güncelleme: 23.05.2019 09:01

İşsiz annelere harçlık nasıl alınır? 2019 ?

2019 ? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır? Sosyal Güvenlik Kurumu, 'İşte Anne Projesi'ne katılanlara ayda 2400 lira maaş veriyor. Mesleki eğitim kursları ile amaç; mesleği olmayan veya bir mesleği olup da iş bulamayan ya da mesleği yeterli olmayan işsizlerin niteliklerini geliştirerek, istihdama katılmalarını sağlamak. İşbaşı eğitim programının temel amacı ise mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak istihdam edilmelerini sağlamak. İşte Anne Projesi de bu kapsamda hayata geçirildi.

İŞKUR'dan fırsat üstüne fırsat gelmeye devam ediyor. İşsiz olup çalışmak isteyen annelere devlet 80 lira harçlık veriyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Peki, İşte Anne Projesine nasıl dahil olunacak? Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR'a vermeleri gerekiyor. Peki İŞKUR annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır?

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