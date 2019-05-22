İŞKUR'dan fırsat üstüne fırsat gelmeye devam ediyor. İşsiz olup çalışmak isteyen annelere devlet 80 lira harçlık veriyor. Bu önemli uygulama, İŞKUR aracılığı ile devam ediyor. Bu bağlamda da kadın istihdamının artırılması amacıyla İşte Anne Projesi başlatıldı. İstihdamın artırılması ve işsizliğin azaltılması için İŞKUR tarafından hem mesleki eğitim kursları hem de işbaşı eğitim programları düzenleniyor. Peki, İşte Anne Projesine nasıl dahil olunacak? Öncelikle, destekten yararlanmak için 0-15 yaş arasında çocuğu olan kadınların çocuk sahibi oldukları belgeyi İŞKUR'a vermeleri gerekiyor. Peki İŞKUR annelere harçlık alma başvuru şartları nedir? İşsiz annelere harçlık nasıl alınır?