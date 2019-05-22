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  • 22.05.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 11:07

Uzmanlardan bayram ve tatil öncesi uyarısı

Tüketici dernekleri bayram ve tatil öncesi vatandaşa uyarılarda bulundu. Özellikle bu dönemde turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında olaylarında artış yaşandığına dikkat çekilirken, konuyla ilgili uzmanlar "hepsini olmasa bile özellikle 50 TL, 100 TL ve 200 TL değerindeki büyük banknotları mutlaka kontrol etmeli." dedi.

Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olması çağrısında bulunuyor.

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