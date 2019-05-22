Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olması çağrısında bulunuyor.
Yaz sezonu ve bayramların yaklaşmasıyla kalpazanların özellikle turizm bölgeleri ve kalabalık alışveriş ortamlarında aktif olduğunu belirten tüketici örgütlerinin temsilcileri, vatandaşlara bu konuda dikkatli olması çağrısında bulunuyor.
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