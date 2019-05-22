3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform

Taşeron işçiler uzun yılladır verdikleri mücadelenin sonunda KHK kapsamında 4/D statüsüne kavuşmuşlardı. Bu sayede taşeron işçiler pek çok yeni hak elde ederken özellikle de mali ve sosyal haklar ile maaşlarında yaşanan artışa ek olarak bayram ikramiyesi ve cep harçlığı gibi maaşlarına ek olarak ödeme alma hakkı elde etmişlerdi.