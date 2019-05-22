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  • Son Güncelleme: 28.05.2019 12:55

3.5 milyon kamu çalışanının yüzünü güldürecek reform

KHK Kapsamında çalıştıkları kurumlarda kadroya alınan ler bu sayede pek çok mali ve sosyal hakka kavuşmuş oldu. Yıllardır süren sancılı süreç sonunda kadro talepleri gerçekleşen taşeron işçiler sonunda kadroya alınarak 4/D statüsüne kavuşan taşeron işçiler kavuştukları bu yeni statüde eski düzenden farklı olarak kazanımlar elde etmektedir.

Taşeron işçiler uzun yılladır verdikleri mücadelenin sonunda KHK kapsamında 4/D statüsüne kavuşmuşlardı. Bu sayede taşeron işçiler pek çok yeni hak elde ederken özellikle de mali ve sosyal haklar ile maaşlarında yaşanan artışa ek olarak bayram ikramiyesi ve cep harçlığı gibi maaşlarına ek olarak ödeme alma hakkı elde etmişlerdi.

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