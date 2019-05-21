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  • 22.05.2019 09:44
  • Son Güncelleme: 19.07.2019 14:48

yazı yolladı! Milyonları ilgilendiriyor

emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Gerekli evrakların tamamlanması halinde SGK üzerinden emeklilik işlemleri yapılarak emekli olunabiliyor.

SGK emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Emeklilik için tüm şartları tamamlamış sadece müraacat sürecine geldiyseniz aklınıza ilk gelen soru 'ne kadar sürer' olacaktır.

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