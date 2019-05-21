SGK emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak. Emeklilik için tüm şartları tamamlamış sadece müraacat sürecine geldiyseniz aklınıza ilk gelen soru 'ne kadar sürer' olacaktır.