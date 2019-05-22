Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mayıs güncel döviz kurları

Dolar kuru ne kadar? Dolar ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei'ye getirdiği sınırlamaları bir süreliğine gevşetmesinin ardından yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinden destek bularak üç buçuk haftanın zirvesi seviyelerde destek buldu ve yatay seyretti. Dolar endeksi dün 98.134'teki üç buçuk haftanın zirvesini test ettikten sonra bu sabah 98.031 ile dünkü kapanış ile aynı seviyede seyretti. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

EURO

Alış: 6,7733

Satış: 6,7798

DOLAR

Alış: 6,0698

Satış: 6,0732

ABD'nin Huawei'ye getirdiği sınırlamaları gevşetmesi, ABD-Çin ticaret geriliminin tekrar tırmanmasından kaygılanan piyasalarda rahatlama yaratmış olsa da analistler iki ülke arasındaki ticaret gerilimi son bulmadıkça risk iştahının kırılgan olacağını ifade etti.