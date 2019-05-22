Bugünkü
Takvim
  • Ekonomi
  • 22.05.2019 09:23
  • Son Güncelleme: 22.05.2019 09:23

son dakika! ve , kaç TL oldu? 22 Mayıs güncel

ne kadar oldu? TCMB'nin aldığı iki karar sonrası hareketli gün yaşayan dolar/TL, 22 Mayıs'a 6.06 civarında başladı. Dolar, ABD'nin Huawei'ye getirdiği sınırlamaları bir süreliğine gevşetmesinin ardından yatay seyrediyor. Bugün ve ne kadar, kaç TL oldu? İşte 22 Mayıs güncel ...

Dolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mayıs güncel döviz kurları

Dolar kuru ne kadar? Dolar ABD'nin Çinli telekom ekipmanı üreticisi Huawei'ye getirdiği sınırlamaları bir süreliğine gevşetmesinin ardından yükselen ABD Hazine tahvil getirilerinden destek bularak üç buçuk haftanın zirvesi seviyelerde destek buldu ve yatay seyretti. Dolar endeksi dün 98.134'teki üç buçuk haftanın zirvesini test ettikten sonra bu sabah 98.031 ile dünkü kapanış ile aynı seviyede seyretti. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 22 Mayıs güncel döviz kurları...

EURO VE DOLAR NE KADAR?

EURO
Alış: 6,7733
Satış: 6,7798

DOLAR
Alış: 6,0698
Satış: 6,0732

ABD'nin Huawei'ye getirdiği sınırlamaları gevşetmesi, ABD-Çin ticaret geriliminin tekrar tırmanmasından kaygılanan piyasalarda rahatlama yaratmış olsa da analistler iki ülke arasındaki ticaret gerilimi son bulmadıkça risk iştahının kırılgan olacağını ifade etti.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerEkonomi HaberleriDolar son dakika! Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? 22 Mayıs güncel döviz kurları
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri