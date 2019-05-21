Altın fiyatları dün iki haftadan uzun sürenin dip seviyesini gördükten sonra bugün Fed'in bu yıl faiz indirimi yapmayacağına dair artan beklentilerin doları desteklemesi ve altına olan güvenli liman talebini zedelemesiyle geriledi. Yatırımcılar güncel altın fiyatları konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik gramı, gram altın, çeyrek altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ne kadar? İşte 21 Mayıs güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (21 MAYIS)

Yatırım amaçlı kullanılan ve düğün-nişan sezonunda rağbet gören altın fiyatları son 3 haftadır yukarı yönlü hareketlenmesinin ardından düşüş eğiliminde hareket ediyor.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altındaki yükselişten sonra en çok tercih edilen altın türü olan gram altın şu dakikalarda 247,25 seviyesinde alınırken, 247,46 TL'den satılıyor.