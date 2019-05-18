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  • 20.05.2019 10:37
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 10:37

si artacak mı? 2019 Haziran'da Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi?

2019 Haziran'da Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? si artacak mı? Milyonlarca emekliye devlet tarafından ödenen 1000 liralık bayram ikramiyesi için araştırmalar başladı. Peki 2019 yılının haziran ayınında emekli olan birine 1000 liralık bayram ikramiyesi ödenecek mi? Emeklilerin dini bayramlarda ikramiye verilmesi talebi geçen yıl hayata geçti. Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere biner lira tutarında ikramiye ödendi. Geçen yıl 15-17 Haziran'a rastlayan Ramazan Bayramı öncesi, ve Bağ-Kur emeklilerinin ikramiyesi 7 Haziran'da, SSK emeklilerinin ikramiyesi de 8 Haziran'da ödendi. Bu yıl da Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacak.

Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki 2019 Haziran'da SGK Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? Bayram ikramiyesi artacak mı?

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