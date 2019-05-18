Bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek araştırması milyonlarca emeklinin gündeminde. Ramazan ve Kurban bayramlarında emekli vatandaşlara 1000'er TL bayram ikramiyesi ödenmişti. Uygulamadan memnun olan milyonlarca emekli, bu yıl da bayram ikramiyesi alıp almayacaklarını merak ediyor. Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl çıkartılan yasayla sabit olarak belirlendi. İkramiyenin artırılabilmesi için yasa değişikliği gerekiyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4 Haziran Salı günü başlayacağı için bayramdan önceki 27-31 Mayıs haftasının ilk yarısında emekli ikramiyelerinin ödenmesi bekleniyor. Peki 2019 Haziran'da SGK Bağkur emekli olana 1000 lira ikramiye ödenecek mi? Bayram ikramiyesi artacak mı?