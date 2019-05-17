Milyonlarca emeklinin beklediği Temmuz zammı ile ilgili yeni bir son dakika gelişmesi yaşandı. Bu bağlamda Temmuz'da; SSK ve Bağ- Kur emeklilerine bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark yansıtılacak.

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Bu tahmin gerçekleşirse, Ocak'ta maaşları yüzde 10.19 artırılan SSK ve Bağ-Kur emeklileri temmuz ayında yüzde 6.7 oranında zam alabilecek.

Ocak zamları yüzde 10.73 olan memurlar ve memur emeklilerine ise bu tahmine göre yüzde 5'lik toplu sözleşme artışına ilaveten yüzde 2.7 enflasyon farkı oluşacak. Böylece memurların ve memur emeklilerinin temmuz zammı yüzde 7.7'ye ulaşacak. Emeklilerin ve memurların kesin zam oranlarının ortaya çıkması için mayıs ve haziran enflasyonlarının belli olması gerekiyor.



Bu verilerin tamamı 3 Temmuz'da belli olacak, bu tarihte zamlarını öğrenecek olan emekliler ve memurlar ay içerisinde zamlarına kavuşacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, memur emeklisi vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak.

İlk 6 ayda gerçekleşecek enflasyon SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 5'lik artışa ilaveten fark alıp almayacağını gösterecek. Yılın 4 aylık döneminin enflasyonu yüzde 4 olarak gerçekleşti. Geriye 2 adım kaldı, gözler mayıs ve haziran enflasyonuna çevrildi. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 4'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 45 ile 215 lira arasında zam getirdi.

Merkez Bankası'nın Nisan ayı beklenti anketine göre ise ilk 6 aylık enflasyon yüzde 6 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşında 67 ile 323 lira arasında artış olacak. En düşük aylık bin 193 lira, en yüksek aylık 5 bin 714 lira olacak.

MEMURLARA YÜZDE 5+2 ZAM

Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak.

2019 Temmuz'da memur emeklilerine en az yüzde 5 zam göründü. 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark da olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin temmuz zammı da yüzde 5'i bulacak. Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak. Yüzde 5'lik artışa göre, en düşük memur emeklisi maaşı 118,98 lira artışla 2 bin 379 lira 59 kuruştan 2 bin 498 lira 57 kuruşa yükselecek.

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktor ve diş hekimlerine Ocak'ta başlayan ek ödeme artacak. Yüzde 5'lik artışa göre, uzmanların aylık ek ödemesi 2 bin 220 liradan 2 bin 331 liraya, uzman olmayanların da bin 697 liradan bin 782 liraya çıkacak. Halen 601,57 lira olan 65 yaş aylığı, memur maaş katsayısındaki artışla yükselecek. Yüzde 5'lik artışa göre bu aylık 631,65 liraya ulaşacak. Memur maaş katsayısındaki artışla engelli aylıkları da artacak. Yüzde 5'lik artışa göre; yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 480,21 liradan 504,22 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 720,32 liradan 756,34 liraya yükselecek.