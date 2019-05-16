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  • 17.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 17.05.2019 10:36

Emekli maaşı ikramiyesi ne kadar? 2019 SSK Bağkur !

2019 SSK Bağkur ikramiye zam oranı! ne kadar? Emekli maaşı promosyon, ikramiye ve zam haberleri yakından takip ediliyor. Emekli maaşı promosyonu ne kadar verilecek? Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor. Emekliler bu yıl da Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi 1000'er lira bayram ikramiyesi alacak. Bankaların emekli müşteri rekabeti sürüyor. Kimi bankalar 450 liraya varan promosyona ek fırsatlar sunarken, kimi de ödemeyi 600 liraya kadar çıkardı.

2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon ikramiye zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor. Emeklilere 3 yıllık dönem için maaşa göre 300, 375, 450 lira olarak belirlenen promosyon tutarına ilave kampanyalar düzenleyen bankalar bu tutarı 600 liranın üzerine kadar çıkarmış durumda. Peki emekli maaşı ek ödeme promosyon ikramiye zam oranı nedir? Emekli maaşı promosyon ikramiyesi ne kadar? İşte tüm detaylar

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