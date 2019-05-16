9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde 10 milyon kişinin yollara düşmesi beklenirken, tatilcilerin talebi ulaşımda fiyatları zirveye çıkardı. Otobüslerde 31 Mayıs'a yer kalmazken, uçak fiyatları yaklaşık 10 kat artış gösterdi. Şimdi İstanbul'dan Antalya'ya uçakla seyahat edecek biri 71,99 liraya bilet bulabilirken; 31 Mayıs, 1 Haziran, 2 Haziran, 3 Haziran tarihlerindeki uçak bileti fiyatları 635 liraya kadar çıkıyor. Tercih otobüs olacaksa, bugün 120 lira olan biletin fiyatı, 31 Mayıs'ta 158 liraya yükseliyor ama seferler dolmuş durumda. Bilet fiyatlarının yükselmesi, otomobille seyahati cazip hale getirdi. İstanbul'dan Antalya'ya yola çıkan 4 kişilik bir ailenin masrafı 322 lira benzin, 120 lira köprüyol ile uçağa göre çok daha ucuza geliyor.
- Ekonomi
- 16.05.2019
- Gazete
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