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  • 17.05.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 03.06.2019 09:36

2019 SSK Bağkur emekli maaşı ikramiye zam oranı açıklaması

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Promosyon uygulaması başladığında hemen başvurup ödemesini alanların 3 yıllık taahhüt süresi 2020'de bitiyor.

2019 SGK SSK Bağkur emekli maaşı promosyon ikramiye zam oranı milyonlarca emekli tarafından araştırılıyor. Bankaların, çalıştıkları kurumlara yaptıkları maaşların bankalarından ödenmesi anlaşmaları karşılığında yaptıkları ödemeye promosyon denir. Emekliler anlaştıkları bankalara göre promosyon alıyorlar. Bankaların emekli maaşlarına promosyon ödemeleri için rekabeti sürüyor.

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