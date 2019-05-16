TCMB'nin net uluslararası rezervleri 10 Mayıs'ta 820 milyon dolar artışla 26.66 milyar dolar oldu.

Merkez Bankası verilerine göre, 10 Mayıs ile biten hafta itibari ile net uluslararası rezervleri 165.383 milyar TL oldu.

Net dış varlıklar bir önceki hafta 165.628 milyar TL düzeyinden 10 Mayıs haftasında 166.743 milyar TL'ye yükseldi.

TCMB net uluslararası rezervleri 10 Mayıs haftasında 26.6 milyar dolar oldu.