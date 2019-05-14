Emekli bayram ödemesi takvimi ilk ödeme ne zaman?

Emekliler, ilk defa geçen yıl Ramazan Bayramı'nda başlayan 1000 liralık bayram ikramiyesinin ödeme tarihi için Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) gelecek açıklamayı bekliyor. Ödemelerin 27 Mayıs'ta hesaplara yatması yüksek olasılık. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi.

27-31 MAYIS ARASI

1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emeklinin hesabına farklı günlerde yatması bekleniyor. Büyük ihtimalle bu ödemeler 27-31 Mayıs arasında hesaba yatırılacak. Böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak. Geçen yıl 7 ve 8 Haziran olmak üzere 2 günde ödeme yapılmıştı.

NAFAKA GİBİ HACİZ YOK

Emekli aylıkları nafaka ve SGK borcu dışında haczedilemiyor. Bayram ikramiyesi için de aynı durum geçerli olacak. Emeklilere yılda iki kere 1000 TL bayram ikramiyesi verilmesine ilişkin 5510 sayılı Kanunu Ek 18'inci maddesinde, 'Bu madde kapsamında yapılan ödemelerden kesinti yapılamaz ve bu ödemeler haczedilemez' hükmü yer alıyor.

DİLEKÇESİNİ VEREN DE...

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanabilecek. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2019'da 2 bin lirayı cebine koymuş olacak. Henüz aylık almaya başlamayan fakat SGK'ya dilekçesini 31 Mayıs itibarıyla vermiş olanlar da ikramiye alabilecek.

Emekliye çifte bayram