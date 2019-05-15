15 Mayıs EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorunununu çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir umut beklerken, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama EYT bekleyenleri üzdü. Başkan Erdoğan'dan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Bazı milletvekillerinin, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili seçimden önce bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı yönündeki soruları üzerine Erdoğan, EYT düzenlemesinin yapılmayacağını, 3600 ek göstergenin de getireceği yüksek maliyet nedeniyle hemen getirilemeyeceği bilgisini verdi. İşte 15 Mayıs EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar son dakika açıklaması! EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte son detaylar ve gelişmeler