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  • 15.05.2019 12:34
  • Son Güncelleme: 15.05.2019 12:42

15 Mayıs te Yaşa takılanlar açıklaması! EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi?

'dan yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki akşam milletvekilleriyle iftarın ardından geceyarısına kadar toplantı yaptı. Toplantıya yeni askerlik sistemi ve EYT tartışmaları damgasını vurdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni askerlik sistemi düzenlemesinin gelecek hafta TBMM gündemine geleceğini belirtirken EYT için de yeniden "olumsuz" mesaj verdi. Peki 23 Haziran seçimleri öncesi EYT çıkar mı? 2019 EYT'de bugün müjdeli haber var mı merak edildi. Vatandaşlar, "EYT'de bugün müjdeli haber var mı?" sorusuna yanıt arıyor. EYT haberleri merak ediliyor.

15 Mayıs EYT son dakika haberleri: Emeklilikte yaşa takılanlar EYT sorunununu çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yeni bir umut beklerken, Başkan Erdoğan'ın yaptığı açıklama EYT bekleyenleri üzdü. Başkan Erdoğan'dan EYT yani emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili yeni bir açıklama yapıldı. Bazı milletvekillerinin, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili seçimden önce bir düzenleme yapılıp yapılamayacağı yönündeki soruları üzerine Erdoğan, EYT düzenlemesinin yapılmayacağını, 3600 ek göstergenin de getireceği yüksek maliyet nedeniyle hemen getirilemeyeceği bilgisini verdi. İşte 15 Mayıs EYT Erken Emeklilikte Yaşa takılanlar son dakika açıklaması! EYT seçimden önce Meclis'e gelecek mi? İşte son detaylar ve gelişmeler

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