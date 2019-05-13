Bayram ikramiyesi arttı mı emekliye 1.260 lira verilecek!

Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den : Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun açıklaması yapıldı. 2018 yılı itibariyle yasalaşan ve her sene iki kere bayramdan önceki günlerde verilmesi öngörülen emekli ikramiyesinden SGK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yararlanıyor.

'HER YIL ARTIRILSIN'

TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir. Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir.

İkramiyelere en az yüzde 26 oranında yapılacak artış, emeklilerimiz için yeni bir bayram müjdesi olacaktır" dedi.

İkramiyelere yapılacak artışların sistemli bir şekilde belirlenmesi gerektiğini ifade eden Ergün, "Gelir ve aylıklarla birlikte her yıl artan sosyal yardımlar gibi emekli bayram ikramiyeleri de bir artış sistemine endekslenmelidir" diye konuştu.

Ergün, ikramiyedeki artışın esnafa da olumlu yansıyacağını söyledi.

2 BAYRAM 2 BiN 520 TL iKRAMiYE

Bayram ikramiyesine yüzde 26 oranında zam yapılırsa, emekliler, bu yıl toplam 2 bin 520 lira ödeme alabilecek.

DUL-YETİME DE ZAM

TÜED'in isteği hayata geçerse, bayram ikramiyesi bin liradan bin 260 liraya çıkacak.

Bu artış, ölüm ve sürekli iş göremezlik aylığı alanlara da yansıyacak.

Örneğin; yüzde 50 ölüm aylığı alan dul eş 500 lira ikramiye alırken, bu tutar 630 liraya yükselecek.