Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini 'kuşkonmaz' ürünü için bırakarak, başına yazması, ayağına sarı çizmesini giyip tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu.
Kariyerini bırakıp kuşkonmaz üretimine giren ODTÜ mezunu Aslı Aksoy taleplere yetişmekte zorlanıyor
Kariyerini bir kenara bırakıp kuşkonmaz üretimine başlayan ODTÜ mezunu Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye’nin ikinci büyük üreticisi oldu. Aslı Aksoy iç ve dış piyasada taleplere yetişmekte zorlanıyor.
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