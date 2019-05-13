Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 13.05.2019 11:47
  • Son Güncelleme: 13.05.2019 11:47

Kariyerini bırakıp kuşkonmaz üretimine giren ODTÜ mezunu Aslı Aksoy taleplere yetişmekte zorlanıyor

Kariyerini bir kenara bırakıp kuşkonmaz üretimine başlayan ODTÜ mezunu Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye’nin ikinci büyük üreticisi oldu. Aslı Aksoy iç ve dış piyasada taleplere yetişmekte zorlanıyor.


Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olduktan sonra Türkiye'nin önemli tekstil ve gıda firmalarında pazarlama müdürü olarak çalışırken, 2015 yılında tüm kariyerini 'kuşkonmaz' ürünü için bırakarak, başına yazması, ayağına sarı çizmesini giyip tarlaya inen Aslı Aksoy, 4 yılda Türkiye'nin ikinci büyük üreticisi oldu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerYaşam HaberleriKariyerini bırakıp kuşkonmaz üretimine giren ODTÜ mezunu Aslı Aksoy taleplere yetişmekte zorlanıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri