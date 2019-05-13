Milyonlarca emekli ve memur emeklisi zam, 3600 ek gösterge ve ikramiye gibi düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi toplu sözleşmeye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde...

4 AYRI ZAM ORANI

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 (Ocak- Temmuz) ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI

Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI

Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR

Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.