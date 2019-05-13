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  • 14.05.2019 09:03
  • Son Güncelleme: 20.05.2019 11:18

2 milyona yakın memur emeklisi için görüşmelerini bekliyor

Kamuda görev yapan 3 milyon memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için görüşmeleri temmuz ve ağustos aylarında yapılacak. Kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarının konuşulacağı bu görüşmelerde birçok yeni talep de gündeme gelecek.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Emekliye zam, 3600 ek gösterge, ikramiye...

Milyonlarca emekli ve memur emeklisi , ve ikramiye gibi düzenlemeleri dört gözle bekliyor. Bu yaz, 3 milyon memur ve 2 milyon memur emeklisi ye girecek. Yeni mali ve sosyal haklar gelecek. Memurlara 1 derece verilmesi de gündemde...

4 AYRI ZAM ORANI

Toplu sözleşmelerde öncelikle 2020 (Ocak-Temmuz) ve 2021 () ayları olmak üzere memur ve memur emeklilerinin alacağı 4 ayrı zam oranı açıklanacak. Böylece emekliler ve memurlar enflasyon farkı hariç alacakları zamları önceden bilecek.

EMEKLİYE AİLE PARASI

Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi sağlanacak. Böylece, emekliye aile yardımı gündeme gelecek.

HER AY ENFLASYON FARKI

Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

DERECE MAAŞA YANSIR

Memurlara 1 derece verilmesi konusu da toplu sözleşmede masa da olacak. Böylece 1 maaşlar da yükselecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere verilen ikramiyenin memurlar için de uygulanması talebi yine masada çözüm bekleyen talepler arasında olacak.

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