Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), farklı isimler altında 'özel' ödemeler yapıyor. Bu ödemelerden çoğu kişi haberdar değil. Para zamanında çekilmeyince hak yanıyor. Söz konusu hakların bazıları yolluk, cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası ve süt parası... SGK, halk arasında süt parası olarak bilinen emzirme ödeneği de veriyor. 178 lira olan bu para için anne veya eşinin SSK veya Bağkurlu olması ve en az 120 gün prim ödemesinin olması yeterli. SGK il müdürlüğü veya sosyal güvenlik merkezine 5 yıl içinde başvuru yapılabilir. Peki SGK cenaze yardımı, çeyiz ödemesi, istirahat parası, süt parası nasıl alınır, başvuru şartları nelerdir? İşte tüm detaylar