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  • Son Güncelleme: 21.05.2019 11:25

'dan çok önemli uyarı! Emeklilik için...

emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak.

SGK'dan çok önemli uyarı! Emeklilik için...

emeklilik hesabı yapan herkesi yazıyla uyardı. Yazıda emeklilik borçlanmasına ilişkin verilerin güncellenmesi ve Kesenek Bilgi Sistemi'ne işlenmesi istendi. Böylece emeklilik başvuruları bir günde tamamlanacak.

SGK YAZI YOLLADI! MİLYONLARI İLGİLENDİRİYOR!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığınca borçlanma tahsilat bilgilerinin Borçlanma 4/C Programı'nın tahsilat alanına işlenmemiş olduğu tespit edilerek kurumlara ve çalışanlara yazı yolladı. Yazıda lerini kolaylaştıracak şekilde "Kesenek Bilgi Sistemi" programında "Borçlanma 4/C Tahsilat" alanı açıldığından,söz konusu bölüme giriş yapılması için borçlanma yaptığı tarihteki görev yaptığı yer maaş mutemetliklerine başvurması, bundan sonra borçlanma yapacakların tahsilat bilgilerinin maaş mutemetliklerince Kesenek Bilgi Sisteminde yer alan borçlanma tahsilat ekranına bilgi girişinin yapılmasının yeterli olacağı banka dekontu ya da tahsilat belgesinin ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderilmesine gerek duyulmayacağı belirtildi. Kurumlar da gelen yazı üzerinden personelini bilgilendirdi.

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