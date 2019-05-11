Bayram ikramiyesi ödemesi ne zaman?

Emeklilere 2018 yılı itibariyle Ramazan ve Kurban bayramlarında bin TL ikramiye ödenmesine başlanmıştı. 2019 yılın gelmesi ve ilk ikramiyenin yatacağı Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte emekliler "Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak?" sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte milyonlarca emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak sorusuna kilitlendi.
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