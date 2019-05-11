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  • 11.05.2019 10:41
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 11:49

Bağkur emekli, memur ve farkıyla maaş mı, olacak?

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayını merakla bekliyor. farkıyla maaş mı ve zam oranı en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Enflasyon tahminlerine göre Temmuz'da memurlara yüzde 5 zam ve yüzde 2 enflasyon farkı görünürken, 2 çocukluların aile yardımı 438 lirayı bulacak. Bu bağlamda ve Bağ- Kur'lu vatandaşların (emeklilerin) zam oranları 3 Temmuz 2019 tarihinde netlik kazanacak. Ayrıca SSK ve Bağ- Kur'lu vatandaşlara yüzde 6 zam yapılacağı ifade edilirken, vatandaşlara ise enflasyon farkı ile yüzde 7 oranında zam yapılacak. İşte ayı emekli, memur ve memur emeklisi , olacak? İşte detaylar

2019 Temmuz SGK Bağkur emekli, memur ve memur emeklisi enflasyon farkıyla maaş zammı, zam oranı kaç para olacak? TÜİK tarafından açıklanan Nisan ayı enflasyon rakamı ise aylık yüzde 1,69 oranında artış yaşadı. Toplu sözleşmede memurlar için Temmuzda yüzde 5 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa fark verilmesi kararlaştırılmıştı. Emekli maaşları her yıl Ocak ve Temmuz aylarında enflasyon oranlarına göre belirleniyor. 2019 Temmuz zam oranının 3 Temmuz'da açıklanması bekleniyor. Maaş artışları ile birlikte Memur emeklisi aylığı 166, 57 Türk Lirası artışla 2 Bin 546 Türk Lirası 16 kuruş olacak. Esnaf emeklilerine ise 95, 72 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,691 Türk Lira 2 kuruş olacak. Bağ- Kur tarım emeklisi vatandaşlarına ise 71,38 Türk Lirası artış yapılarak maaşları 1,260 Türk Lirası 97 Kuruşa yükselecek.

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