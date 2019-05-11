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  • 11.05.2019 11:33
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 11:50

Emekli maaşı bayram son dakika ne kadar oldu? para ne zaman yatacak?

Milyonlarca emekli dört gözle Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyelerinin ne kadar olacağını, ne zaman yatacağını oldukça merak ediyor. Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin liralık ödemeyi cebine koyan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alacak. Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında ödenmesi beklenirken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Bayram ikramiyeleri artırılsın' talebi geldi. İkramiyelere en az yüzde 26 oranında yapılacak artış, emeklilerimiz için yeni bir bayram müjdesi olacaktır" dedi. Peki Emekli maaşı bayram son dakika ne kadar oldu? para ne zaman yatacak?

Emekli maaşı bayram ikramiye zammı son dakika ne kadar oldu? Bayram ikramiyesi kimler alacak para ne zaman yatacak? Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den çağrı geldi: Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun... Bayram ikramiyesine yüzde 26 oranında zam yapılırsa, emekliler, bu yıl toplam 2 bin 520 lira ödeme alabilecek. Peki emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar... Emekliler, hükümetin 2018'de hayata geçirdiği düzenlemeyle bayram ikramiyesi imkanına kavuştu. Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin liralık ödemeyi cebine koyan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alacak.

Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında ödenmesi beklenirken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Bayram ikramiyeleri artırılsın' talebi geldi.

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