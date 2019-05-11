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Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den çağrı geldi: Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun... Bayram ikramiyesine yüzde 26 oranında zam yapılırsa, emekliler, bu yıl toplam 2 bin 520 lira ödeme alabilecek. Peki emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...

11.05.2019 07:56 - Son Güncelleme: 11.05.2019 07:56
Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emekliler, hükümetin 2018'de hayata geçirdiği düzenlemeyle bayram ikramiyesi imkanına kavuştu.

Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Geçtiğimiz yıl toplam 2 bin liralık ödemeyi cebine koyan emekliler, bu yıl da Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde biner lira ikramiye alacak.

Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesinin 27-31 Mayıs arasında ödenmesi beklenirken; Türkiye Emekliler Derneği'nden (TÜED) 'Bayram ikramiyeleri artırılsın' talebi geldi.

Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

'HER YIL ARTIRILSIN'
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün, "2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'ndaki düzenlemeyle birçok ödeme yıllık bazda yüzde 26 artırıldı.

Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?

Emeklilerimiz için büyük önem taşıyan ikramiyelerin de bu kapsamda iyileştirilmesi gerekmektedir.

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