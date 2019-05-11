Emekliye 1.260 TL! Emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak?
Milyonlarca emekli yılın ilk ikramiyesini almaya hazırlanırken; TÜED'den çağrı geldi: Bin lira ikramiyeye en az yüzde 26 zam yapılsın, emeklilerimize yeni bir bayram müjdesi olsun... Bayram ikramiyesine yüzde 26 oranında zam yapılırsa, emekliler, bu yıl toplam 2 bin 520 lira ödeme alabilecek. Peki emekli maaşı bayram ikramiyeleri ne kadar olacak? İşte milyonlarca emekliyi ilgilendiren detaylar...
11.05.2019 07:56
- Son Güncelleme: 11.05.2019 07:56
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