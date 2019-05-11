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  • Ekonomi
  • 11.05.2019 13:59
  • Son Güncelleme: 11.05.2019 15:08

HT, üzerinden ekonomiyi hedef aldı

31 Mart leri 'de olduğu gibi dünyada da izlendi. Hem hem de Batı gözünü yerel seçimlere çevirmişken algı operasyonları da peş peşe geldi. Türkiye diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bağımsızlık mücadelesi verirken dış güçler de boş durmadı. Seçim ve özellikle içinde yapılan itiraz süreci ve sonrası dünya medyasında geniş yer buldu. Merkezi ABD'de bulunan ekonomi kanalının Türkiye'deki kolu da yaptığı programlarda yine aynı yola gitti. 'in  programına katılan bir piyasa uzmanı, eleştiri oklarını üzerine çevirdi. Türkiye'nin ekonomisini dolaylı olarak hedef aldı. İşte Türkiye ekonomisi üzerinden algı operasyonu yapanların kirli yüzünü anlatan analiz...

lerinin yenilenmesini bazıları kriz fırsatına çevirmek istiyor. Kriz çağrısı, dolarda tansiyonun yükselmesi, Türk ekonomisinin darbe alması için daha önce olduğu gibi yine düğmeye bastılar. Hem içeriden hem de dışarıdan suni gündemlerle kısır tartışmalarla ekonomiye manşetlerle ve sipariş haberlerle saldırdılar.

SEÇİM ÜZERİNDEN EKONOMİYİ HEDEF ALDILAR
Önce uluslararası arenada ekonomisini manşette hedef aldılar. Daha sonra Türkiye'de milletin ekonomisine siyaset üzerinden göz diktiler yine medya eliyle...

Dalga geçer gibi sözde analiz yaptılar. Televizyon ekranlarından üyelerini hedef aldılar.

REUTERS: SEÇİMİN TEKRARLANMASI YATIRICILARIN SABRINI TEST EDİYOR
İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, İstanbul'da seçimin tekrarlanması ile ilgili kaleme aldığı haberde, açık açık bir algı operasyonuna imza attı. Ajans haberinde "Seçimin tekrarlanması yatırıcıların sabrını test ediyor." ifadelerini kullanarak Türkiye ekonomisi hakkında manipülasyon çığırtkanlığı yaptı.

NEW YORK TIMES: YENİ BİR EKONOMİK KRİZ İHTİMALİN ARTTI
Amerikan gazetesi da elinden geleni yaptı algı için. Seçimlerin yenileme kararını haberleştiren gazete, sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalinin arttığını ifade etti.

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