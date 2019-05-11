İstanbul seçimlerinin yenilenmesini bazıları kriz fırsatına çevirmek istiyor. Kriz çağrısı, dolarda tansiyonun yükselmesi, Türk ekonomisinin darbe alması için daha önce olduğu gibi yine düğmeye bastılar. Hem içeriden hem de dışarıdan suni gündemlerle kısır tartışmalarla ekonomiye manşetlerle ve sipariş haberlerle saldırdılar.

SEÇİM ÜZERİNDEN EKONOMİYİ HEDEF ALDILAR

Önce uluslararası arenada Türkiye ekonomisini manşette hedef aldılar. Daha sonra Türkiye'de milletin ekonomisine siyaset üzerinden göz diktiler yine medya eliyle...

Dalga geçer gibi sözde analiz yaptılar. Televizyon ekranlarından YSK üyelerini hedef aldılar.

REUTERS: SEÇİMİN TEKRARLANMASI YATIRICILARIN SABRINI TEST EDİYOR

İngiliz merkezli Reuters haber ajansı, İstanbul'da seçimin tekrarlanması ile ilgili kaleme aldığı haberde, açık açık bir algı operasyonuna imza attı. Ajans haberinde "Seçimin tekrarlanması yatırıcıların sabrını test ediyor." ifadelerini kullanarak Türkiye ekonomisi hakkında manipülasyon çığırtkanlığı yaptı.

NEW YORK TIMES: YENİ BİR EKONOMİK KRİZ İHTİMALİN ARTTI

Amerikan gazetesi New York Times da elinden geleni yaptı algı için. Seçimlerin yenileme kararını haberleştiren gazete, sosyal kargaşa ve yeni bir ekonomik kriz ihtimalinin arttığını ifade etti.