Ek gösterge, erken emeklilik, genel af son durum nedir?

Milyonlar erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası kıdem tazminatı nafaka, ek gösterge gibi gelişmeleri sabırsızlıkla bekliyor. Meclis'in açılmasıyla beraber çalışamalar yoğun bir şeklide devam ediyor. Erken emeklilik yasası, genel af, hal yasası ve kıdem tazminatındaki son durum vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. Vatandaşlar bu konuların Meclis gündeminde yer alıp almadığını merak ediyor.

GENEL AF YASASINDA SON DURUM

Genel af yasası ve ceza indirimi haberleri birçok kişi tarafından merakla bekleniyor. 23 Nisan Meclis'in özel gündemle açılmasının ardından şimdi gözler af yasasındaki son duruma çevrildi.

Seçim sürecinin sona ermesinin ardından Genel Kurul'un Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

AF YASASI MECLİS'E NE ZAMAN GELECEK?

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

Seçim tartışmalarının bitmesinden sonra toplanması beklenen genel kurulun Ceza İnfaz Yasası ve Ceza Kanunu'nda bazı değişiklikler öngören taslak çalışmalarını ele alması bekleniyor. Çalışmaların daha sonra Adalet Komisyonundan da geçerek Meclis'e geleceği belirtiliyor.

TBMM bir yasama faaliyeti olarak af kararı alabiliyor. Milliyetçi Hareket Partisi'nin teklifi ise Anayasanın 87. maddesinde düzenlenen genel ve özel af niteliği taşımıyor.

Hazırlanan kanun teklifinin genel veya özel af olmadığını ifade eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız söz konusu teklife "devlet indirimi" ya da "şartlı ceza indirimidir" demişti.

Adalet ve Kalkınma partisi TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı 6 Mart 2019 tarihli konuşmasında Milliyetçi Hareket Partisinin teklifinin af olmadığını, ceza indirimi içerdiğini vurgulayarak ''Seçim sonrası bakılır. Halkımız da bunu takdir eder" dedi.

Şartlı ceza indirimi olarak adlandırılan teklif, hükümlü ve tutuklu olanların kesinleşmiş hükümlerde, hükmolunan cezaların toplamından bir defaya mahsus olmak üzere 5 yıl indirim yapılmasını öngörüyor. Hükümlü ve tutuklunun indirim yapıldıktan sonra infazı gereken cezası kalmazsa salıverilecek.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR EYT SON DURUM NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) seçim öncesinde kendileri ile ilgili yasanın Meclis'te görüşülmesi için siyasilerle görüşmeler yapmış, miting ve toplantılar düzenlemişti. Yerel seçim vaatleri arasında belki de en çok tartışılan konuların başında EYT geliyordu. EYT konusunu çözme konusunda vaatler verilmiş siyasiler de birbirlerini bu konuda eleştirmişti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Başkanlığı'nda gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi 3. toplantısında, belediye, EGO ve ASKİ Genel Müdürlüklerinin 2018 yılı faaliyet raporları görüşülerek oylandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi, Mansur Yavaş Başkanlığı'nda 3. kez toplandı. Dün yapılan ikinci toplantı tutanağının oy birliğiyle kabul edildiği oturumda, 2018 yılı faaliyet raporlarının görüşülmesine başlandı. Yasa gereği Yavaş'ın koltuğunu devrettiği Büyükşehir Belediyesi Birinci Başkanvekili Fatih Ünal, konuşma talep eden meclis üyelerine söz hakkı verdi. Bu kapsamda söz alan AK Parti'den Meral Bozoğlu, CHP'den Haydar Demir, İYİ Parti'den Adnan Beker, MHP'den Fikret Karadavut önceki dönem görev yapan belediye başkanları Melih Gökçek, Mustafa Tuna ve belediye personeline teşekkür etti.

Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Mehmet Emin Ayaz da Ankara'ya daha iyi hizmet edilmesi için gece gündüz çalışacaklarını belirtti. Altındağ Belediye Meclis Üyesi AK Parti'li Sinan Burhan da Mansur Yavaş'ın seçim çalışmaları kapsamında emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorununu çözeceğini vadettiğini hatırlatarak, "EYT'lilerin sorunlarını çözecek misiniz? 700 bin EYT'li sorunlarını çözmenizi bekliyor. Biz meclis üyelerine, 'Sayın Mansur Yavaş bizim sorunlarımızı ne zaman çözecek?' diye soruyorlar. Bize bu soruyu soranlara ne cevap verelim?" ifadelerini kullandı. Daha sonra yapılan oylamada faaliyet raporları, oy çokluğuyla kabul edildi. Oylamanın ardından başkanlık divanına geçen Yavaş, önceki belediye başkanları adına teşekkürleri kabul etti.