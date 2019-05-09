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Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor. Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor. Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor. Bankaların promosyon yarışı kızıştı. Bazı bankalar 450 liraya varan ödemeyi 700 liraya kadar çıkardı. Emekliyi bankaya kazandıran yakınları da 125 lira promosyon alabiliyor. Peki bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar? İşte detaylar...

09.05.2019 07:49 - Son Güncelleme: 09.05.2019 09:24
Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Hem mevcut emekliler hem de maaşı yeni bağlananlar, promosyon ve bayram ikramiyesi ile ek gelir elde ediyor.

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Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Emekliler 3 yıllık dönem için maaşına göre 300, 375, 450 lira promosyon alıyor.

Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Emekli maaşı pastasındaki payını artırmak isteyen bankalar ise ya promosyon tutarını yükseltiyor ya da taban promosyona ilave özel faydalar sağlıyor.

Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Bazı bankalar, promosyon tutarını 700 liraya kadar çıkardı.

Emekliye 700 toruna 125 TL! Bankaların emeklilere verdiği promosyon ne kadar?

Ayrıca emekli müşteri getirenlere bankaya kazandırdığı her emekli için 100 ya da 125 lira verenler de var.

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