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  • 09.05.2019 13:10
  • Son Güncelleme: 09.05.2019 13:24

Son dakika: repo ihalelerine ara verdi

, finansal piyasalarda yaşanan gelişmeleri dikkate alarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.

Merkez Bankası'ndan yapılan, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

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