Merkez Bankası, piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdi.



Merkez Bankası'ndan yapılan, "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.