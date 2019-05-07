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  • 07.05.2019 16:16
  • Son Güncelleme: 08.05.2019 16:44

? iftar saatleri açıklandı

? , , iftar saatleri akşam ezanı ne zaman okunacak araştırması başladı. 2019 İzmir ramazan imsakiye takviminde imsak ile birlikte sabah ezanı akşam ve yatsı namazı saatleri de yer alıyor.

Bugün iftar saat kaçta?

? için iftar vakti ne zaman 2019 iftar saatleri takvimini sayfamızda takip edebilirsiniz. 2019 yılında Ramazan'da yaklaşık 17 saat oruç tutulacak. 6 Mayıs İzmir Ankara İstanbul 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

İZMİR RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL SAHUR İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYINIZ

ANKARA SAHUR İMSAK VE İFTAR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar 20:13'de olacak.

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar 19:55'de olacak.

İZMİR İFTAR, SAHUR VE İMSAK VAKTİ

İzmir'de iftar 20:15'de olacak.

EN KISA ORUÇ TUTAN ÜLKELER

En kısa orucun tutulacağı ülke Arjantin olacak. Oruç süresi 9 saatten daha kısa sürecek. En kısa oruç tutan ülkeler Nijerya, Endonezya, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de oruç süresi oldukça kısa olacak.

EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKELER

Kuzey Yarım Küre'de en uzun oruç tutan ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa ülkelerinde oruçlu kalma süresi daha uzun olacak. Almanya, Belçika ve Hollanda da oruç tutma süreleri 18 saatin üzerinde olacak. En uzun oruç tutulacak Avrupa ülkeleri ise, İskandinav ülkeleri olacak.

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