Bugün iftar kaçta? İzmir Ankara İstanbul için iftar vakti ne zaman 2019 Diyanet iftar saatleri takvimini sayfamızda takip edebilirsiniz. 2019 yılında Ramazan'da yaklaşık 17 saat oruç tutulacak. 6 Mayıs İzmir Ankara İstanbul 2019 Diyanet İmsakiyesi'nde iftar saatleri ile birlikte sahur imsak vakti ile sabah ve akşam ezanı saatleri de bulunuyor.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da iftar 20:13'de olacak.

ANKARA'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

Ankara'da iftar 19:55'de olacak.

İZMİR İFTAR, SAHUR VE İMSAK VAKTİ

İzmir'de iftar 20:15'de olacak.

EN KISA ORUÇ TUTAN ÜLKELER

En kısa orucun tutulacağı ülke Arjantin olacak. Oruç süresi 9 saatten daha kısa sürecek. En kısa oruç tutan ülkeler Nijerya, Endonezya, Etiyopya ve Brezilya gibi ülkelerde de oruç süresi oldukça kısa olacak.

EN UZUN ORUÇ TUTAN ÜLKELER

Kuzey Yarım Küre'de en uzun oruç tutan ülkelerin başında Avrupa ülkeleri geliyor. Avrupa ülkelerinde oruçlu kalma süresi daha uzun olacak. Almanya, Belçika ve Hollanda da oruç tutma süreleri 18 saatin üzerinde olacak. En uzun oruç tutulacak Avrupa ülkeleri ise, İskandinav ülkeleri olacak.