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  • 06.05.2019 16:18
  • Son Güncelleme: 06.05.2019 16:22

Rumlardan küstah tehdit

Doğu Akdeniz'de doğalgaz arayan Fatih gemisi ile ilgili Rum yönetimi küstah bir tehditte bulundu. Rumlar Fatih gemisinde görev alan personeli 'uluslararası tutuklama emri' çıkarmakla tehdit etti.

Doğu Akdeniz'de nin sondaj çalışmalarına başlamasının ardından Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı unsurları, sondaj çalışmaları yapıldığı bölgede görev yapmaya başladı. Bölgede sismik araştırmalarını sürdüren 'Barbaros Hayreddin Paşa' da Fatih gemisi de koruma içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor.

RUM YÖNETİMİ'NDEN GEMİ PERSONELİNE TEHDİT
Sondaj çalışmalarının başlaması üzerine Rum yönetimi de, Fatih gemisinde görev alan personeli 'uluslararası tutuklama emri' çıkarmakla tehdit etti.

Rum yönetimi, Sahil Radyosu aracıyla Fatih gemisinde görev alan personeli tehdit etti. Rum yönetimi, Fatih mürettebatını "haklarında uluslararası tutuklama emri çıkartmakla" tehdit etti. Radyodan yapılan anonsta, "Faaliyetlerinize derhal son verin" denildi.

Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Rum Sözcü Prodromos Prodromu da, "Türkiye'nin , ABD ve bütün bölge ülkeleri ile ilişkileri iyi değil. Sahip olduğumuz ve geliştirebileceğimiz olanaklar dahilinde mümkün olan her şeyi yapıyoruz" dedi.

Rum yönetiminin Fatih mürettebatı hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarıp çıkarmayacağı da sorulan Prodromu "Yasanın verdiği izin çerçevesinde, bu tür faaliyetlere katılanların kişisel sorumlulukları vardır ve aranabilir. Bu, hükümetin planladığı önlemlerden biridir. (Rum) Münhasır Ekonomik Bölgesi içerisinde sondaj yapılması halinde gemi kaptanları olarak veya destek hizmetleri verenler olarak uluslararası yargıda kovuşturulabilirler" diye konuştu.

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ANKA ANKA

iki ANKA ucurun bölgede, o lagim farelerin deliklere saklanacagini görürsünüz.

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cevapla 06.05.2019 17:15
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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