Geçen yıl alınan kararın ardından iki bayramda da olmak üzere ikramiye ödenmesine karar verilmişti. Şimdilerde yaklaşık 12 milyon emekli Ramazan ve Kurban Bayramı emekli ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtını merak ediyor. İşte emekli ikramiyelerine ilişkin merak edilen son detaylar...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

Ramazan ve Kurban Bayramı'ndan önce emekli vatandaşlar emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağını araştırıyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerine denk geliyor. Emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin mayıs sonuna kadar ödenmesi bekleniyor. Emeklilerin hesabına 1000 lira tutarındaki ödemelerin SSK, Bağkur ve memur dahil 12.5 milyon emekliye farklı günlerde yatması bekleniyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NEDİR?

Bayram ikramiyesi, Ramazan ve Kurban bayramları öncesinde emeklilere ve ilgili mevzuat kapsamında gelir veya aylık alan hak sahiplerine yapılan ödemedir.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurumumuzdan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.

BAYRAM İKRAMİYESİ TUTARI NE KADAR?

Geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce bayram ikramiyesi tutarı 1.000 TL olarak belirlenmişti. Bayram ikramiyesi başvuru şartı olmaksızın gelir aylık almakta olduğunuz banka hesabınıza yatırılmaktadır.