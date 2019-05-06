Ramazan iftar menüsü önerileri! Osmanlı'da pişen 60 tarif

"Ramazan'ın ilk günü ne yemek pişirsem?" diye düşünenler için, Osmanlı'dan 60 tarif! Türkler, Orta Asya'dan başlayıp Anadolu'nun fethi ve devamında, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğu ile devam eden süreçte her biri birbirinden çok farklı toplumlarla kültürel olarak etkileşime girdi. Bu etkileşim, iletişim ve alışveriş doğal olarak mutfaklara da yansıdı. Osmanlı İmparatorluğu günümüzde fiilen var olmasa da Osmanlı mutfak imparatorluğu dünyanın birçok mutfağında gerek teknikleri, gerek yemekleri, gerekse kültürü ile yaşamaya devam ediyor. İşte iftar tercihinize yardımcı olacak Osmanlı mutfağını süsleyen en özel 60 tarif!

06.05.2019 15:11 - Son Güncelleme: 06.05.2019 15:56 BU GALERİYİ PAYLAŞ





