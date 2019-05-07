7 Mayıs Salı iftara ne kadar kaldı?

İftar sayacı- 7 Mayıs ne kadar kaldı, bugün saat kaçta? Akşam ezanı saat kaçta? İl il ezan saatleri Diyanet açıklaması geldi. İftara ne kadar kaldı merak ediliyor. Bugün mübarek Ramazan ayının ilk orucunu tutuyoruz.

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İFTARA NE KADAR KALDI?

Ramazan'ın ilk orucunu bu akşam ezanın okunmasıyla birlikte açacağız. Diyanetin verilerine göre hazırlanmış il il ramazan imsakiyesi ile iftar vakti, imsak vakti ve tüm namaz vakitlerini Ramazan ayı boyunca kullanabilirsiniz. Aşağıdaki bağlantıdan açılan sayfada şehir seçimi yapmanız yeterli olacak.

ORUÇ NASIL AÇILIR?

Allah Resulü (s.a.v) orucunu, eğer mevsimi ise taze hurmayla, değilse bildiğimiz kuru hurmayla açardı. Şayet hurma yoksa su ile yetinirdi. Böyle yapmayı Müslümanlara da tavsiye ederdi. Resûlullah (s.a.v)'ın on sene hizmetinde bulunan Enes (r.a.) şöyle demiştir: "Rasûlullah (s.a.v.) orucunu namazdan önce birkaç yaş hurma ile yaş hurma bulamadığı hallerde kuru hurma ile onu da bulamaz ise birkaç yudum su ile iftar ederdi."

İFTAR DUASI

Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyurmuştur: " Üç kimsenin duası reddolunmaz" iftar sırasında oruçlunun duası, adil hükümdarın duası, mazlumun duası, Allahü Teala bu duaları semaya yükseltir, gökyüzünün kapılarını açar ve" izzet ve cemalime yemin olsun ki, bir süre sonra da olsa, sana yardım edeceğim" diye yemin eder.''

Sevgili Peygamberimizi Hazreti Muhammed, iftar vakti orucunu açarken "Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." diye dua ederdi.

Peygamberimizin ettiği iftar duasının Türkçe manası "Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum."

Peygamberimiz orucunu açtıktan sonra ise "Susuzluk gitti, damarlar ıslandı, inşallah Tealaya sevap kesinleşti." derdi.

TRT ekranlarında Nur Subaşı'nın seslendirdiği iftar duası:

Allah'ım senin rızan için oruç tuttum, sana inandım, sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım. Ey, bağışlaması bol Rabbim! Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini, yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

İSTANBUL'DA İLK İFTAR SAAT KAÇTA?

İstanbul'da ilk iftar 20:12'de olacak.

ANKARA'DA İFTAR SAATİ-AKŞAM EZANI KAÇTA?

Ankara iftar vakti Diyanet Ramazan İmsakiyesi ile açıklandı. Ankara'da ilk iftar 19.54'de olacak. İlk oruç bu saatte açılacak.