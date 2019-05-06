İstanbul'da hatimle teravih kılınan camiler hangileri? Enderun usulü hatimli teravih kılınan camiler listesi 2019

İstanbul'da hatimle teravih kılınan camiler hangileri? Yakın yıllara kadar kentin sayılı birkaç camisinde yaşatılan enderun usulü teravih namazı, İstanbul Müftülüğünce bu yıl kentin 11 ilçesindeki 30 camide, ramazanın belirli günlerinde eda edilecek. İstanbul'da hatimle teravih kılınan camilerin isimleri merak ediliyor. Peki, İstanbul'da hatimle teravih kılınan camiler hangileri? İşte 2019 İstanbul'da hatimli teravih kılınan camiler listesi...

İSTANBUL'DA HATİMLE TERAVİH KILINAN CAMİLER HANGİLERİ?

Bağcılar'da Yeşilbağ Ulu Camisinde,

Bahçelievler'de Yenibosna Merkez Camisinde,

Başakşehir'de İmam Azam Camisi,Tunahan Camisi, Hz. Hüseyin Camisi, Bahçeşehir Camisi ve Hoca Ahmet Yesevi Camisinde,

Eyülsultan Camisinde,

Fatih'te Fatih Camisi, Sultanahmet Camisi ve Süleymaniye Camisinde,

Kağıthane'de Çağlayan Yeni Camisi, Çeliktepe Merkez Camisi, Ortabayır Merkez Camisi, Çeliktepe Aydınlar Camisi ve Cumhuriyet Camisinde,

Küçükçekmece'de Yavuz Selim Camisi ve Çamlıkaltı Mehmet Akif Camisinde,

Sancaktepe'de Fatma Fitnat Hanım Camisi, Yenidoğan Merkez Camisi, Samandıra Ebubekir Sıddık Camisi ve Abdurrahmangazi Camisinde,

Sultanbeyli'de Katipoğlu Camisinde,

Şişli'de Mecidiyeköy Merkez Camisi, Fulya Balçık Camisi, Osman Sağnak Camisi, Şişli Camisi ve Kuştepe Camisinde,

Zeytinburnu'nda ise Seyitnizam Camisinde enderun usulü teravih namazı kılınacak.

Bunlardan Eyüpsultan Camisi, Sultan Ahmet Camisi ve Fatih Camisinde ise enderun usulü teravih programı, ramazan ayı boyunca sürdürülecek.