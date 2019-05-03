Yaz aylarında ev almayı düşünen kişiler bu haberimiz tam size göre. Faizlerin artışı devam ederken kiradan kurtulmak isteyen insanlar kredi arayışında.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NEDEN YÜKSELDİ?

Dolar kuru ve enflasyon oranlarının faiz oranları ile olan yakın ilişkisi bilinirken her iki rakamda da yaşanan yükseliş kredi faiz oranlarına da yansıdı.

Doların bu kadar hızlı değerlenmesi yatırımcı kadar normal vatandaşın da ilgisini çekince TL mevduat hesaplarından çekilen paralar sürekli dolar hesaplarına akmaya başladı. Dolar hesaplarındaki para rekor üstüne rekor kırarken bankalar kredilerde kaynak olacak TL akışını sağlamak için mevduat hesaplarının faiz oranlarını yükseltti ki bu da kredi maliyetinin artması dolayısı ile de faiz oranlarının yükselmesi anlamına geldi.

Yükselen faiz oranları nedeni ile vatandaş bankalardan uzaklaşırken bu da bankaların kredi musluklarını kapatması anlamına geliyordu ki çok tepki çeken bu hamleyi bu sefer kendileri direkt olarak yapmamış oldu. Yani banka kredi reddi kararı vermedi ama yapmış olduğu fahiş kredi faiz oranı artışı ile vatandaşın ayağını bankadan çekti!

ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası yaşanan olumlu hareketlenmeler sonucunda konut kredisinde faiz oranını %1.28'e indirdi. Buna göre 150.000 TL'lik konut kredisi kullanan bir vatandaş, aylık 2.453,20 TL'lik ödemeyle 120 ay vade seçeneğiyle kredi kullanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.75

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1.71

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.73

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,75

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45

VAKIFBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Ziraat Bankası haricinde bireyler Vakıfbank faiz oranları konusunda da araştırmalarını sürdürüyor. Vakıfbank'tan konut kredisi kullanan vatandaşlar %1.28 faiz oranından yararlanabilecek.

Tüketici Kredisi Faiz Oranı : % 1.73

Taşıt Kredisi Faiz Oranı : % 1,75

Konut Kredisi Faiz Oranı : % 1,45