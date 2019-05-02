Sıfır araçta hurda avantajında son gün 30 Haziran

Hükümet, Mayıs 2018'de ekonomiyi canlandırmaya yönelik birçok teşvik uygulamasını devreye almıştı. Bunlardan biri de hurda araçlarla ilgiliydi. Düzenlemeye göre; 16 ve üstü yaştaki eski araçlarını hurdaya ayırıp, sıfır araç alanlara 3 bin lira ile 10 bin lira arasında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) teşviği veriliyor. Bu kapsamda 6 milyon araç var. Uygulama bu yılın sonuna kadar geçerli olacak.

46-80 BİN ARASINDA

Peki sistem nasıl işliyor? Daha önce yeni alınacak otomobil ve arazi taşıtlarının vergisiz fiyatı 46 bin lirayı aşmayanlar için 10 bin lira, vergisiz fiyatı 46 bin ila 80 bin lira arasında olanlar için 8 bin lira, vergisiz fiyatı 80 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira ÖTV indirimi sağlanıyordu. Yani liste fiyatı 130 bin liraya kadar olan araçlarda hurda indiriminden yararlanmak mümkün oluyordu.

DARALMA DA ETKİLİ

Ancak dövizdeki yükseliş ve model yılı değişimi nedeniyle birçok aracın vergisiz fiyatı yükseldi. Artan fiyatlar nedeniyle ilk 3 ayda pazar yüzde 44 daraldı. Hükümet hem vatandaşa hem de sektöre destek olmak için hurda teşviğinde baz alınan vergisiz fiyat tavanını yukarı çekti. Dün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre; 46 bin liralık vergisiz tavan 70 bin liraya, 46-80 bin liralık dilim 70-120 bin liraya, 80 bin liralık üst tavan ise 120 bin liraya çıkarıldı.

KİME NE KADAR İNDİRİM OLUR?

Yeni düzenlemeyle; vergisiz değeri (matrahı) 70 bin lirayı aşmayan araçlarda hurda teşviği 10 bin lira, matrahı 70 bin lirayı aşıp 120 bin lirayı aşmayanlar için teşvik 8 bin lira, matrahı 120 bin lirayı aşan araçlarda da 3 bin lira ÖTV teşviği uygulanacak. Bu düzenlemeyle liste fiyatı 110 bin liraya kadar fiyata sahip araçlarda 10 bin lira, 110 bin ile 190 bin TL arasında değere sahip araçlarda 8 bin TL hurda avantajı oluyor.

ÖTV AVANTAJI 30 HAZİRAN'A KADAR

Hurda teşviğinin yanında ÖTV indirimi de devam ediyor. Silindir hacmi 1600'ün altındaki araçlarda Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları 15'er puan indirilmişti. Buna göre; vergisiz fiyatı 70 bin liranın altında olan araçlarda, ÖTV oranı yüzde 45'ten yüzde 30'a; vergisiz fiyatı 70 bin ile 120 bin arası olan araçlarda yüzde 50'den yüzde 35'e düşürülmüştü. Ticari araçlarda KDV ise yüzde 18'den 1'e indirilmişti. İndirim, 30 Haziran'a kadar sürecek.