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  • 03.05.2019 10:38
  • Son Güncelleme: 02.07.2019 17:29

2019 evleri yeni proje ne kadar?

ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde 2 bin 495 adet ucuz konut üretileceği duyuruldu. Sınırlı sayıda üretilen ve satışa sunulan konutlar için önce ilan edilen tarihler arasında TOKİ alt gelir grubu başvuruları toplanıyor, ardından da TOKİ kura tarihleri açıklanarak kura çekilişi yapılarak hak sahipleri belirleniyor.

TOKİ 50 bin konut için sonuçlanma süreleri devam ederken, yeni konut projesinin startı verildi. TOKİ konut ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde 2 bin 495 adet ucuz konut üretileceği açıklandı. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor.

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