TOKİ 50 bin konut için sonuçlanma süreleri devam ederken, yeni konut projesinin startı verildi. TOKİ konut ihale ilanları yayımlamaya devam ediyor. Yayımlanan yeni ilanlarla farklı şehirlerde 2 bin 495 adet ucuz konut üretileceği açıklandı. Bu konutlar için hem düşük peşinat talep ediliyor hem de aylık taksit ödemesi son derece düşük tutuluyor.